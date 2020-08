Firenze: obbligati a subire rapporti sessuali per avere energia positiva. 46enne arrestato. Obbligo di dimora per l’ex compagna (Di venerdì 21 agosto 2020) arrestato un uomo di 46 anni, Obbligo di dimora per l'ex compagna. per lo sviluppo dell’energia positiva, gli adepti venivano indotti a frequentare corsi a pagamento, per superare blocchi mentali e tabù e obbligati a subire rapporti sessuali. La Polizia ha scoperto una serie di violenze sessuali. 800 euro per i gadget. Ma ci sarebbe stato chi ne ha versati anche 8mila. Denuncia di una madre Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: obbligati a subire rapporti sessuali per avere energia positiva. 46enne arrestato. Obbligo di dimora per l… - fabri_firenze : RT @io_marinella: In macchina indossi la cintura? in moto indossi il casco? su una barca indossi il giubbotto salvavita? nei ristoranti non… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze obbligati Firenze: obbligati a subire rapporti sessuali per avere energia positiva. 46enne arrestato. Obbligo di dimora per l’ex compagna Firenze Post Firenze: obbligati a subire rapporti sessuali per avere energia positiva. 46enne arrestato. Obbligo di dimora per l’ex compagna

FIRENZE – La Polizia di Stato ha posto fine a una presunta associazione per lo sviluppo dell’energia positiva: gli adepti venivano indotti a frequentare corsi a pagamento, per superare blocchi mentali ...

Violenze sessuali ai corsi di "energia positiva", arrestato il guru

Obbligo di dimora per la compagna, ritenuta complice. Le indagini della polizia scoprono raggiri a "sudditi" vulnerabili psicologicamente. Contestata anche l'accusa di esercizio abusivo della professi ...

FIRENZE – La Polizia di Stato ha posto fine a una presunta associazione per lo sviluppo dell’energia positiva: gli adepti venivano indotti a frequentare corsi a pagamento, per superare blocchi mentali ...Obbligo di dimora per la compagna, ritenuta complice. Le indagini della polizia scoprono raggiri a "sudditi" vulnerabili psicologicamente. Contestata anche l'accusa di esercizio abusivo della professi ...