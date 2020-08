Daniele Mondello riconosce le scarpette blu di Gioele: «Gliele ho comprate io» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il piccolo corpo di Gioele Mondello é stato ritrovato a poche centinaia di metri del corpo di Viviana Parisi. 5 ore di ricerca di un volontario sono bastate a trovare ciò che, settanta ricercatori esperti, stavano cercando da quindici giorni. Intanto proseguono le indagini a ritmo serrato, secondo il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo: «non è escluso che la madre e il figlio siano morti nello stesso punto», poi aggiunge: «Quell’effetto di dispersione è sicuramente frutto di un intervento di animali o in un momento successivo o al momento dei fatti ». Non sembra necessario aspettare la conferma del Dna. Il padre dei Gioele, Daniele Mondello ha riconosciuto i sandali blu del figlio che indossava al momento della scomparsa: ... Leggi su urbanpost

