Covid e influenza, la differenza tra i sintomi (Di venerdì 21 agosto 2020) La febbre è il primissimo sintomo del Covid-19. Poi la tosse e i dolori muscolari, seguiti dalla nausea e/o dal vomito. Quindi la diarrea. È questo, secondo una ricerca condotta alla University of Southern California, l'ordine con cui si manifestano i sintomi più comuni del coronavirus. I ricercatori hanno comparato la progressione di questi sintomi con quelli di altre patologie respiratorie come influenza, Sars e Mers, per osservarne le differenze, tali da fornire precoci indizi diagnostici per differenziare per esempio il Covid dall'influenza. In quest'ultima, secondo il modello dei ricercatori della Usc, la tosse si presenta per prima; mentre il Covid-19, come altre malattie causate dai coronavirus, comincia con la febbre. Questa indicazione ... Leggi su gqitalia

