A chi stava parlando Draghi? (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella mia gioventù, ero un fan della rivista satirica Cuore (che si autodefiniva settimanale di resistenza umana) e mi piaceva particolarmente la rubrica di Paterlini “Parla come mangi” dove il linguaggio dei politici veniva tradotto in un linguaggio semplice esplicitando il vero significato delle loro “metafore”. Quella rubrica mi ha insegnato molto. Dopo tanti anni, ancora adesso, quando sento un politico parlare mi chiedo cosa voglia realmente dire con le parole che ha pronunciato, quali i suoi reali obiettivi, etc etc. Per molti politici attuali, il loro intervento ha semplicemente il compito di rammentare la loro esistenza: sono talmente scialbi che se non lo fanno, i cittadini si dimenticano che esistono. Mi ricordo che Paterlini riportò un lungo (ed inconcludente) discorso di Cariglia (allora segretario del PSDI) e lo tradusse in un laconico ... Leggi su nextquotidiano

goldenjlouis : chi non stava capendo l'ho cercato in dm e glielo ho detto?? - goldenjlouis : @adorvyoulou @sirixod e chi stava guardando al madison square garden mentre la cantava? e perché louis scrive 'I'm… - Gabrigrifo1 : @FabioGaruccio @Politicks13 Intanto sparisci..... a sorta, poi cosa me ne fotto e chi stava parlando della Santanche??? - RobyOnWeb : @cumaldi @LaStampa Che poi “globalisti” sarebbe chi? Lei era al g8 con i no global? O stava dall’altra parte quando… - LuciaMirra2 : RT @kkeri__: Nessuno aveva creduto in Ermal perché a 35 anni era considerato vecchio, anche da chi stava intorno a Soave da come ho capito,… -

Ultime Notizie dalla rete : chi stava A chi stava parlando Draghi? next Rossi: "Grande spavento, ma non cambio idea: corro nel 2021"

Il "Dottore" è tornato sull'incidente di domenica scorsa, ribadendo che è stato un grande spavento, ma che non gli ha fatto passare la voglia di correre. Valentino Rossi è stato suo malgrado uno dei p ...

Lunedì nuova seduta di tamponi per chi è tornato dall'estero

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL ha attivato una nuova seduta di tamponi per i cittadini che sono rientrati (o hanno transitato negli ultimi 14 giorni) da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

Il "Dottore" è tornato sull'incidente di domenica scorsa, ribadendo che è stato un grande spavento, ma che non gli ha fatto passare la voglia di correre. Valentino Rossi è stato suo malgrado uno dei p ...Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL ha attivato una nuova seduta di tamponi per i cittadini che sono rientrati (o hanno transitato negli ultimi 14 giorni) da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.