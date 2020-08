Sansa sfida Toti a un faccia a faccia sulla sanità (Di giovedì 20 agosto 2020) GENOVA – “Se non hai nulla da nascondere sono certo che accetterai il confronto in totale serenità e trasparenza”. E’ una vera e propria sfida a un “faccia a faccia sulla sanità” quella che il candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa, lancia al governatore Giovanni Toti. Con un video sui social, infatti, Sansa lancia il guanto: “Caro Toti, la sanità è la prima competenza della Regione. I dati sulla pandemia da coronavirus in liguria sono stati disastrosi, si pensi che a maggio abbiamo superato i picchi della Lombardia“. Leggi su dire

