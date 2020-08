Roma. Arrestato 25enne per scippo (Di giovedì 20 agosto 2020) Cronaca di Roma. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno Arrestato un 25enne senza fissa dimora dell’Iraq, richiedente protezione internazionale in Italia, per furto aggravato. L’uomo, in Viale Regina Margherita, si e’ avvicinato ad un 56enne e con un gesto fulmineo gli ha strappato la collana d’oro dal collo, per poi darsi alla fuga a piedi. Ne e’ nato un inseguimento da parte della vittima, terminato poco dopo quando una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito, ha notato la scena e ha bloccato lo scippatore, recuperando la refurtiva. L’Arrestato e’ stato accompagnato in caserma, dove sara’ trattenuto in attesa del rito direttissimo. Leggi su romadailynews

massimogara : Regola semplice: quando non è specificato nel titolo che è stato un italiano si tratta di un immigrato. #Roma, vent… - virginiaraggi : Arrestato altro esponente della famiglia Casamonica. Aveva danneggiato un bar e un’auto nella periferia Sud-Est del… - romadailynews : Roma. Usa cartello per disabili per rubare in un parrucchiere, arrestato 35enne: #Cronaca… - Stefania_1972 : RT @ilgiornale: Il parco degli Acquedotti di Roma è preso di mira da prostituti gay che si contendono la zona appiccando incendi. Uno è sta… - dorelafamila : RT @massimogara: Regola semplice: quando non è specificato nel titolo che è stato un italiano si tratta di un immigrato. #Roma, ventenne vi… -