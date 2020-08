Picchia suo fratello, il vicino e un infermiere: arrestato 46enne (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – I carabinieri del nucleo operativo di Pozzuoli hanno arrestato per lesioni personali aggravate Salvatore Rea, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere anche di violenza ad un incaricato di pubblico servizio. Rea è stato protagonista di una giornata molto movimentata nella cittadina flegrea. In mattinata litiga con suo fratello, e finiscono alle mani. Per questo motivo Rea va in ospedale per farsi medicare ma lì aggredisce l’infermiere che ne avrà per 4 giorni. Torna a casa, in uno stato di alterazione psicofisica dovuta forse all’assunzione di alcol, ricostruiscono gli investigatori, e litiga con il vicino per futili motivi finendo per aggredirlo; con un mazzo di chiavi il ... Leggi su anteprima24

