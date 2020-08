Per Salvini in Svizzera non c’è obbligo di mascherina, ma non è proprio così (Di giovedì 20 agosto 2020) La Svizzera è uno di quei paesi che a Matteo Salvini piace tanto, uno di quelli che nomina spesso come esempio di virtù. L’ultima volta è accaduto a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Il leader della Lega ha chiamato in causa la Svizzera per parlare dell’obbligo di indossare le mascherine in generale e, in particolar modo, nelle scuole: «Quando ho sentito dell’obbligo di mascherina e di distanza anche per i bimbi dai sei anni…no. In Svizzera non c’è per nessuno. O sono scemi gli svizzeri o il ministro è incapace e incompetente. Sono due mesi che va in giro a cercare i banchi con le rotelle…». LEGGI ANCHE >>> Per Salvini se i ragazzi non ... Leggi su giornalettismo

