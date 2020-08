Nesta mastica amaro: «Lo Spezia non è stato superiore. Meritavamo di più» (Di giovedì 20 agosto 2020) Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, mastica amaro ai microfoni di DAZN dopo la vittoria inutile contro lo Spezia Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, è molto amareggiato nel commentare la vittoria inutile dei ciociari contro lo Spezia. I gialloblù rimarranno in Serie B. Queste le parole del tecnico ai microfoni di DAZN riportate da TMW. PARTITA – «Abbiamo fatto una grande partita, nei due scontri abbiamo sbagliato solo la prima mezz’ora dell’andata. Dispiace per i miei ragazzi, hanno dato veramente tutto e meritavano un finale diverso. C’è rammarico anche per l’ambiente, secondo me lo Spezia non era più forte e ha vinto soltanto perchè aveva il doppio risultato. Peccato, c’erano 30 ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Nesta mastica Festa Spezia: per la prima volta è in Serie A! - Sportmediaset Sport Mediaset