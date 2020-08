I Rolling Stones aprono un negozio a Carnaby Street (Di giovedì 20 agosto 2020) I mitici Rolling Stones tornano a Carnaby Street, la celebre via di Soho nel cuore di Londra, dove erano di casa il rock e il pop negli anni Sessanta, ai tempi della ‘Swinging London’. Proprio in quelle strade la band ha iniziato la sua sfolgorante carriera e ora sta per aprire un negozio ufficiale, interamente dedicato alla promozione del gruppo e della sua storia: a partire dal 9 settembre si possono comprare magliette, spille, cimeli, vinili e altri oggetti con l’immancabile lingua, icona e simbolo degli Stones.Il ‘flagship store’ si chiama ‘RS No. 9 Carnaby’, è stato lanciato con tanto di video su YouTube, e sorge al civico 9 della celebre via. I prodotti in vendita sono stati realizzati in collaborazione con alcuni ... Leggi su huffingtonpost

