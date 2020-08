Fino a che punto è giusto discutere delle razze di Dungeons & Dragons? - editoriale (Di giovedì 20 agosto 2020) La "razza" di Dungeons and Dragons (D&D) va superata o no? La discussione attorno a cosa rappresentino le "razze fantasy" di D&D è stata riaccesa anche alla luce delle recenti proteste negli Stati Uniti (il movimento Black Lives Matter). Ma non solo per tali accadimenti recenti: da anni se ne parla senza aver ancora raggiunto un punto di svolta. Il motivo è semplice: con questo termine in campo biologico vengono identificate le razze degli animali addomesticati dall'uomo, dai bovini ai cani, e non gli esseri viventi in natura.A suggerire l'idea che Wizards of the Coast stia ragionando su come evolvere tale aspetto è stato il progettista di D&D Jeremy ... Leggi su eurogamer

beppe_grillo : Entro il 2030, fino a 800 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti dalle macchine, ma le prospettive… - AMorelliMilano : STANGATA DA 5 MILIARDI IN ARRIVO! I #5Stelle propongono di aumentare il prezzo del diesel fino a renderlo più caro… - EleonoraEvi : Tutto ok..ma..il Draghi di oggi che parla di “Trasparenza” è lo stesso fino all’anno scorso guidava la BCE e partec… - graziano88 : RT @TristeMietitore: Nel 2023 l'Inps ricalcolerà l'aspettativa di vita e, di conseguenza, fino a che età potremo chiamare una persona visib… - DomPer888 : Teresa ho paura che questi se perderanno il referendum ci mandano a casa...Matty mica sono scemi come te...tranquil… -

Ultime Notizie dalla rete : Fino che Uno sport senza età. Fino a quando si può giocare a tennis? Tennis Fever "Voi digiunate che a mangiare ci pensa lui": l'iniziativa a sostegno di Salvini scatena l'ironia della Rete

che verrà processato per aver vietato lo sbarco di 116 migranti dalla nave Gregoretti della Guardia costiera, a fine luglio dello scorso anno, quando ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno. Già ...

Se un ex carabiniere in congedo (volontario) si sostituisce allo Stato e ritrova da solo il piccolo Gioele

Gli inquirenti continuavano a setacciare la zona, ma niente. E le speranze si facevano ogni giorno più esigue. Alla fine, sembra proprio che il bambino sia stato scovato. Anche lui purtroppo senza ...

che verrà processato per aver vietato lo sbarco di 116 migranti dalla nave Gregoretti della Guardia costiera, a fine luglio dello scorso anno, quando ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno. Già ...Gli inquirenti continuavano a setacciare la zona, ma niente. E le speranze si facevano ogni giorno più esigue. Alla fine, sembra proprio che il bambino sia stato scovato. Anche lui purtroppo senza ...