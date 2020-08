Cosa succede intanto nel mondo (Di giovedì 20 agosto 2020) In coma per sospetto avvelenamento l’attivista russo Aleksej Navalnyj, gli sviluppi del colpo di stato in Mali, 45 morti in un naufragio al largo della Libia. Leggi Leggi su internazionale

borghi_claudio : Diretta: #Lebbasi 19 Cosa succede se fissi il cambio: nella trappola dell'Euro - borghi_claudio : Diretta: #lebbasi 18 Cosa succede quando si blocca il cambio. *ATTENZIONE* perchè dopo tanta preparazione appare i… - ilpost : Cosa succede quando arriva una notifica da Immuni - dramaidtv : Guardate COSA SUCCEDE se VINCI CHAMPIONS e EUROPA LEAGUE nella stessa STAGIONE su FIFA 19 | Colombia – Asian Networ… - bibhuti_design : RT @AngeloCiocca: Mentre #DiMaio e #Lamorgese danno alla #Tunisia 11 MILIONI ecco cosa succede all'hotspot di #Lampedusa !! Contro ogni nor… -