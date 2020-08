Calciomercato Juve: Dzeko è il preferito di Pirlo per l’attacco (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Juve: Edin Dzeko è il preferito di Andrea Pirlo per l’attacco bianconero. Le ultime sul mercato Gianluca Di Marzio, noto esperto di Calciomercato, ha fatto il punto della situazione a Sky Sport 24 sul nuovo attaccante della Juve. «Milik era il preferito di Sarri, magari non è la prima scelta di Pirlo. Ieri Paratici è stato a Londra, ha avuto vari contatti, mentre oggi era a Milano a Palazzo Parigi. Il preferito di Pirlo a quanto ci risulta è Dzeko, anche se la Roma non vorrebbe cederlo e non ha ricevuto segnali di insofferenza dal calciatore. L’anno scorso costava 20 milioni di euro, ora ha un anno in più si potrebbe ... Leggi su calcionews24

