UFFICIALE – Reggiana, dalla Juve Stabia arriva Germoni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Reggiana, dalla Juve Stabia arriva Germoni: il terzino è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e arriva dalla società campana La Reggiana piazza un altro colpo sul mercato. La società, tramite una nota UFFICIALE, ha comunicato l’arrivo del duttile terzino classe ’97 prodotto del settore giovanile della Lazio. In carriera Germoni ha vestito le maglie di Ternana, Parma, Perugia e Virtus Entella, prima di approdare alla Juve Stabia nel mezzo della stagione 2018-19. Ecco le sue prime parole: «Vestire la maglia della Reggiana mi regala fin da subito una sensazione positiva: fin dal primo approccio ho ... Leggi su calcionews24

