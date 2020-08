Seconda e terza settimana del Tour: dove si deciderà la Grande Boucle? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Tour de France si deciderà molto probabilmente nella terza settimana, ma già nella Seconda sicuramente ci potranno essere della sorprese, con le ascese e i km con le ruote che vanno verso l’alto che in questa edizione numero 107 non mancano mai. La Seconda e terza settimana del Tour però vedranno sicuramente le maggiori difficoltà per i corridori, che dovranno darsi battaglia su percorsi decisamente da campioni. Di seguito il programma delle tappe, dall’8a alla 21a, la tappa conclusiva del Tour de France 2020. LA Seconda settimana DEL Tour 2020: Nella Seconda settimana di Tour, come ... Leggi su sport.periodicodaily

giustinope : @Ric1926_ Bhe si ovviamente...non ho specificato sulla prima maglia. Invece sulla seconda e la terza devi adeguare… - Ric1926_ : @giustinope La prima col la scritta bianca ci potrebbe anche stare, la seconda e la terza per niente. - antoniorispo : @Chiariello_CS @Torrenapoli1 Certo...ma prendiamo sempre la seconda o la terza scelta del terzetto...quest’anno se… - DanGuidone : @coldblackarrow la seconda e terza non le odio - braceyourself_x : Sono nemmeno a metà ma secondo me Lorenzo de Medici della seconda stagione è un personaggio migliore di quello della terza?? -