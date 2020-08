Mirante positivo al coronavirus: "Sono in isolamento ma sto bene" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il coronavirus spaventa la Roma. Dopo la positività riscontrata per due ragazzi della Primavera tornati dalla Sardegna, c'è un caso in prima squadra: Antonio Mirante è risultato positivo al test. stato lo stesso portiere giallorosso ad annunciarlo con le "stories" sul suo profilo Instagram: «Ciao a tutti - dice Mirante nel video - come alcuni di voi sapranno Sono purtroppo risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando». La Roma si radunerà a ... Leggi su iltempo

