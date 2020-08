Golpe in Mali, cosa sta succedendo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente del Mali, Ibahim Boubacar Keita, si è dimesso martedì notte. “Ringraziando il popolo Maliano per il sostegno in questi lunghi anni e per il calore del loro affetto, voglio informarvi della mia decisione di lasciare da questo momento in poi tutte le mie funzioni”, ha detto Keita, annunciando lo scioglimento anche del Governo e del Parlamento. Il colpo di Stato Poche ore prima, il presidente e il primo ministro, Boubou Cissè, erano stati arrestati da un gruppo di militari ammutinati. “Il presidente e il premier sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente”, aveva detto uno dei soldati coinvolti. Informazione confermata poco dopo da un portavoce del governo. Keita, che è stato democraticamente eletto nel 2013, ha fatto sapere che si è arreso perché ... Leggi su italiasera

