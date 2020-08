Focolaio a Como, casi di Covid da rientro dalla Croazia: due ragazzi contagiano i genitori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Focolaio a Como, casi di Covid da rientro dalla Croazia. Due dei nove ragazzi trovati positivi al rientro da una vacanza a Pag, in Croazia, hanno contagiato anche i propri genitori. Questo quanto rivelato da La Provincia Pavese che specifica come il viaggio fosse un regalo per aver conseguito la maturità. Si amplia, quindi, il Focolaio trovato a Como. Due dei nove ragazzi che sono risultati positivi al Coronavirus a Como dopo un viaggio a Pag, in Croazia, avrebbero contagiato i propri genitori. Questa l’indiscrezione rilanciata da La Provincia Pavese che ricorda come il viaggio programmato ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Massima allerta per un nuovo #focolaio a Como - roby_italy_51 : @bottari12 L'alternativa è il ricovero in ospedale per covid19. ... E occhio che a Como c'è un focolaio importante. - Against_Caste : Nuovo focolaio di Covid a Como: sono nove ragazzi rientrati dalla Croazia. Hanno tutti tra i 18 e i 21 anni. 18 ago… - nobilta_miseria : RT @fanpage: Massima allerta per un nuovo #focolaio a Como - innerg0ddess : RT @fanpage: Massima allerta per un nuovo #focolaio a Como -