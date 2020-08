Eriksen e la routine all’Inter: “Non facciamo altro che dormire e allenarci…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) A prescindere dall'esito della finale di Europa League, l'Inter concluderà una stagione positiva. Netti i progressi rispetto alle ultime stagioni, con i nerazzurri finalmente in grado di lottare per traguardi ambiziosi. La formazione di Antonio Conte viaggia a mille grazie a un'intensità notevole e a un gioco finalmente ritrovato. Merito anche di Christian Eriksen che, pur essendo arrivato a gennaio, in corso d'opera, ha offerto il suo contributo alla causa.caption id="attachment 926979" align="alignnone" width="1024" Eriksen (getty images)/captionroutineIl centrocampista danese ha raccontato la sua breve esperienza con i nerazzurri nel corso del podcast ufficiale del club milanese: "Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. È stato bello giocare la finale di Champions League ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Eriksen e la routine all'Inter: 'Non facciamo altro che dormire e allenarci...' - - Steve__Carboni : #Eriksen rende facili, normali, routine, giocate come questa. Ecco, per chi non l'ha capito, cosa ha di speciale Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen routine Eriksen e la routine all’Inter: “Non facciamo altro che dormire e allenarci…” ItaSportPress