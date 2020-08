Elezioni, in Puglia l’alleanza col Pd non piace ai Grillini. La candidata M5S: “Piuttosto tagliatemi la testa” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi è il giorno decisivo per la chiusura delle liste regionali. Ed è proprio in questi ultimi caldi momenti che si definiscono gli equilibri di potere e le alleanze locali nelle varie regioni. In Puglia la candidata pentastellata Antonella Laricchia ha scatenato un vero e proprio terremoto. Il premier Giuseppe Conte insiste affinché Pd e Cinque Stelle trovino un accordo, in particolar modo in Puglia e nelle Marche. “In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione” ha affermato Conte aggiungendo: “Una sinergia anche a livello territoriale può imprimere una forte spinta per realizzare le strategie del Green deal, dell’innovazione digitale, degli investimenti nelle infrastrutture, negli asili nido e nelle scuole”. In ... Leggi su tpi

Oggi è il giorno decisivo per la chiusura delle liste regionali. Ed è proprio in questi ultimi caldi momenti che si definiscono gli equilibri di potere e le alleanze locali nelle varie regioni. In Pug ...

«Mi aspetto che in queste ore il Movimento 5 stelle risponda all’appello di Conte. Il Pd ha già risposto, mi aspetto una risposta su Marche e Puglia». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, ...

