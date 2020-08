Coronavirus, perdita di olfatto: “Ecco la differenza tra Covid 19 e raffreddore” (Di mercoledì 19 agosto 2020) È considerato uno dei sintomi più significativi. La perdita dell’olfatto sperimentata da molti malati di Covid 19 è diversa da quella associata al comune raffreddore o ad altre infezioni delle alte vie respiratorie. Lo ha dimostrato un gruppo di ricercatori europei esperti in disturbi olfattivi, guidato da Carl Philpott della Norwich Medical School dell’University of East Anglia (Uea) nel Regno Unito, analizzando per la prima volta i problemi di olfatto e di gusto riportati da pazienti infettati dal Coronavirus Sars CoV 2 con quelli segnalati da persone raffreddate. Gli studiosi hanno sottoposto a test dell’olfatto e del gusto 10 malati di Covid, 10 con un forte raffreddore e 10 persone sane, tutte confrontabili per sesso e per ... Leggi su ilfattoquotidiano

