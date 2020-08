Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - Brusco aumento dei nuovi Casi di Covid in Italia: sono 642 le nuove positività registrate, contro le 403 di ieri, a fronte di un incremento consistente dei tamponi, 71.095 oggi (ieri 53.976). Era dal 23 maggio che non si registravano tanti Casi in 24 ore. Il totale sale così a 255.278. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le Regioni con più contagi sono la Lombardia (91), l'Emilia Romagna (76), il Lazio (75) e il Veneto (59). Per la prima volta dopo settimane, nessuna Regione fa segnare zero. I decessi, in lieve aumento, sono 7 (contro i 5 di ieri), per un totale di 35.412. Segnalano vittime Lombardia (4), Piemonte (1), Emilia Romagna (1) e Veneto (1). Aumentano i ... Leggi su agi

petergomezblog : Tamponi in aeroporto, a Fiumicino trovati altri 3 casi: rientro dalla Spagna. In Lombardia ancora caos, Gallera: “P… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 523 nuovi casi: dato ancora in crescita - Agenzia_Italia : Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Italia: Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi - CaronaUpdates : RT @SardiniaPost: #Sardegna Sono saliti a 21 i casi di positività al #Covid19 nel villaggio di Santo Stefano. Mancano ancora i referti di 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Casi ancora Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Riapertura scuole, Miozzo (Cts): “Noi siamo per mascherina in aula. Se positivi, si decide caso per caso”. Nuovi banchi dal 7 settembre

Sono indiscutibili e saranno validi per il mondo scolastico“, ha dichiarato a SkyTg24, prevedendo eccezioni solo in caso di ragazzi non udenti o momenti ... In vista della ripartenza, però, ci sono ...

Rusconi (Presidi Lazio): "Giusto investire nella scuola per futuro società"

“Il pensiero di Mario Draghi, espresso al meeting di CL, pone allo stesso tempo riflessioni a cui noi adulti siamo chiamati a rispondere con decisioni autorevoli e tempestive, e allo stesso tempo apre ...

Sono indiscutibili e saranno validi per il mondo scolastico“, ha dichiarato a SkyTg24, prevedendo eccezioni solo in caso di ragazzi non udenti o momenti ... In vista della ripartenza, però, ci sono ...“Il pensiero di Mario Draghi, espresso al meeting di CL, pone allo stesso tempo riflessioni a cui noi adulti siamo chiamati a rispondere con decisioni autorevoli e tempestive, e allo stesso tempo apre ...