Attore premio Oscar accusato di stupro: più di 30 le segnalazioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Attore premio Oscar, Cuba Gooding Jr, è stato accusato di stupro, contro di lui più di trenta le segnalazioni: ecco cosa è successo. Fonte Immagine PixabayI fatti che vengono contestati a Cuba Gooding Jr risalgono al 2013, l’Attore premio Oscar è accusato di aver abusato sessualmente d una donna per due volte. La causa contro l’Attore è iniziata lo scorso martedì ma già nel 2019 era arrivato un mandato d’arresto e, al momento, sono oltre trenta le donne che si sarebbero fatte avanti contro l’Attore, che si dichiara estraneo a ogni accusa. Cuba Gooding Jr, ... Leggi su chenews

