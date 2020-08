Arisa in costume: ‘Panino al latte e dea. Mi piaccio così’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) In una società, e ancora peggio nel mondo dello spettacolo, in cui innegabilmente vigono dei clichè di bellezza che ci vorrebbero tutti perfettamente in forma c’è un esempio, quello di Arisa, che grida a gran voce il bisogno e la bellezza di accettarsi per come si è. Non a caso la cantante tra gli hashtag usa anche ‘body positive’, ovvero ‘positività corporea’, che definisce quel movimento sociale radicato nella convinzione che tutti gli esseri umani dovrebbero avere un’immagine corporea positiva, sfidando i modi in cui la società presenta e vede il corpo fisico. in riproduzione.... Arisa e la foto in costume Ecco ... Leggi su tvzap.kataweb

