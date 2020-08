‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Tara Gabrieletto e Cristian Gallella (Di martedì 18 agosto 2020) Solo i più appassionati di Uomini e Donne ricorderanno che Cristian Gallella, prima del suo ultimo trono, era già stato corteggiatore di Paola Frizziero. Un percorso che aveva subito mostrato una grande complicità tra i due, ma che al momento della scelta aveva convinto la partenopea a virare verso l’altro pretendente, Carmine Fummo, che decise di non abbandonare la trasmissione con lei. “Non mi fido di te“, aveva detto, invece, Paola a Cristian, ritenendolo troppo simile a Salvatore Angelucci, l’uomo per cui tanto aveva sofferto in passato, conosciuto proprio durante la precedente avventura nel Trono Classico. Per cancellare quell’amarezza, Maria De Filippi aveva deciso di proporre al Gallella il trono nella stagione televisiva ... Leggi su isaechia

