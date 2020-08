Trump, a stare a sentirlo parlare c’è da mettersi le mani nei capelli. Ma non come intende lui (Di martedì 18 agosto 2020) di Monica Valendino Mentre l’Europa è presa dalla seconda ondata di Covid-19 che sta avanzando nel Vecchio Continente, il mondo riserva altre importanti questioni. A qualche distratto lettore non sarà sfuggita la notizia che gli Emirati Arabi Uniti hanno intercesso con Israele per trovare l’accordo storico sul Medioriente, tagliando fuori di fatto i palestinesi. A qualche altro curioso di geopolitica non sarà nemmeno sfuggito il fatto che la Cina sta stringendo sempre più accordi con stati africani, tagliando di fatto fuori sia l’Europa sia gli Stati Uniti. Ai lettori più attenti, altresì, non sarà di certo sfuggita la risposta di Donald Trump alla “bomba” del suo omologo Vladimir Putin che ha annunciato in pompa magna che la Russia ha registrato il primo vaccino anti Covid (usando ... Leggi su ilfattoquotidiano

