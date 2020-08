Tik Tok deve essere acquisita: spunta una nuova pretendente (Di martedì 18 agosto 2020) Da diverso tempo Tik Tok, la popolarissima applicazione basata sulla condivisione di brevi video è nel cosiddetto occhio del ciclone, accusata più volte dal presidente americano Donald Trump di cyberspionaggio, visto che la ByteDance, l’azienda che ha prodotto l’applicazione è cinese come ogni azienda locale è controllata in maniera molto e collegata come ogni azienda cinese dal governo centrale. Acquisizione o “ban” Trump ha confermato il “pugno duro” in questi casi, in maniera non dissimile da quanto avvenuto con Huawei in tempi non sospetti, minacciando l’azienda produttrice di non trasparenza e di diffondere i dati sensibili di milioni di utenti americani al governo del paese asiatico, nonostante le smentite da parte della stessa ByteDance. Questo non ha fermato gli ultimi provvedimenti adottati dal governo ... Leggi su giornal

MadgeRoma : RT @Lucyfero75: Dopo certi Tik Tok io consiglio Tso. - sabry1dlp : Mi sembra uno di quei tik tok “come sarebbero le tue storie se Louis fosse il tuo fidanzato”. - maty05__ : Come fanno le persone famose ogni giorno a vedere ragazzi e ragazze che gli vanno dietro e gli chiedono una foto/ti… - AriannaPioli : @Se23rex ????????????????????ecco perché mi piace tik tok - francescoville4 : @Lucyfero75 ...anche senza tik tok -

Ultime Notizie dalla rete : Tik Tok Chiara Ferragni ubriaca: il racconto su Tik Tok SoloDonna Fondo TikTok per pagare i creator, ci sono anche due giovanissimi campani: ecco chi sono

Siamo entusiasti all’idea di come il Creator Fund potrà aiutarci a supportare ancora di più i nostri creator e far crescere su TikTok la prossima generazione di talenti creativi" ha dichiarato Rick ...

Chiara Ferragni ubriaca: il racconto su Tik Tok

Tramite un video postato su Tik Tok nelle ultime ore Chiara Ferragni ha raccontato di quando, insieme ai compagni di scuola, si è ubriacata a Pavia. Il risultato è esilarante! Dopo Instagram Chiara ha ...

Siamo entusiasti all’idea di come il Creator Fund potrà aiutarci a supportare ancora di più i nostri creator e far crescere su TikTok la prossima generazione di talenti creativi" ha dichiarato Rick ...Tramite un video postato su Tik Tok nelle ultime ore Chiara Ferragni ha raccontato di quando, insieme ai compagni di scuola, si è ubriacata a Pavia. Il risultato è esilarante! Dopo Instagram Chiara ha ...