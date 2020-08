Rifondazione Barcellona: i 5 giocatori che i blaugrana dovrebbero ritenere incedibili (Di martedì 18 agosto 2020) Andiamo a scoprire i cinque giocatori dai quali dovrebbe ripartire il Barcellona per rifondare la squadra e tornare a dominare come un tempo. Leggi su 90min

Con il pesante ko 8-2 di pochi giorni fa contro il Bayern Monaco il Barcellona ha ufficialmente toccato il fondo. Il club blaugrana sta vivendo un periodo particolarmente difficile, l'unico modo per ...

UFFICIALE - Abidal ha rescisso con il Barcellona

Continua la rifondazione in casa Barcellona. Dopo Quique Setién, anche Eric Abidal lascia i catalani. "Il Club desidera ringraziare pubblicamente Éric Abidal per la sua professionalità, impegno, ...

