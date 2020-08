Pokémon Café Mix: raggiunti i 5 milioni di download (Di martedì 18 agosto 2020) Grande successo per la app dedicata ai mostriciattoli tascabili. Pokémon Café Mix arriva a 5 milioni di download in tutto il mondo Lo sappiamo il brand dei Pokémon è una vera e propria miniera d’oro. Il grande successo infatti non dipende solo dai giochi della linea principale, ma anche dagli spin-off e ovviamente dal merchandising. Tra questi spin-off c’è anche Pokémon Café Mix, che si sta rivelando un grandissimo successo in tutto il mondo. Il gioco infatti ha raggiunto i 5 milioni di download su App Store e Play Store. Pokémon Café Mix raggiunge quota 5 milioni e non accenna a fermarsi Per festeggiare questo grande successo si è deciso di regalare diversi oggetti bonus ai giocatori. I bonus si potranno ottenere ... Leggi su tuttotek

PokemonIT : #PokemonCafeMix festeggia i 5 milioni di download con delle sorprese molto speciali!???? Ricevi 5.000 Ghiande dorate… - PokemonIT : #PokemonCafeMix festeggia i 5 milioni di download con delle sorprese molto speciali!???? Ricevi 5.000 Ghiande dorate… - AkibaGamers : Per celebrare gli oltre cinque milioni di download, The Pokémon Company ha preparato tanti bonus per i giocatori di… - GamesPaladinsIT : Pokémon Café Mix per Switch è stato scaricato 5 milioni di volte ed arrivano i bonus - blitziso_dark : RT @PokeMillennium: Pokémon Café Mix festeggia 5 milioni di download con un regalo per gli utenti #PokemonMillennium #PokemonCafeMix #downl… -

