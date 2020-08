Pensione Quota 41 per tutti? Solo con determinate condizioni (Di martedì 18 agosto 2020) Nelle ultime ore, il Ministro per il Lavoro Nunzia Catalfo è tornata a parlare della Pensione con Quota 41 per tutti. Ovvero, per essere più precisi si tratta di alcune indiscrezioni che sembrano aprire uno spiraglio a questa opportunità. Com’è noto il precedente Governo 5 Stelle-Lega era intenzionato prima a introdurre Quota 100 e poi, successivamente, Quota 41 per tutti. Un progetto questo che, nonostante il cambio di maggioranza, potrebbe essere attuato inserendo determinate condizioni per convincere il PD. Quali sono le condizioni per la Pensione con Quota 41 per tutti Attualmente la Pensione con ... Leggi su quotidianpost

