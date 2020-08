Lokomotiv Mosca, un tweet fa impazzire i tifosi: arriva Messi poi però… (Di martedì 18 agosto 2020) L'ufficio stampa della Lokomotiv Mosca sulla propria pagina Twitter ha pubblicato una foto dell'attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi con indosso la maglia dei 'ferrovieri'. I tifosi hanno fatto salti di gioia ma in effetti si è trattato di uno scherzo. "Beh, stavamo preparando una sorpresa", ha poi scritto il club in un comunicato. Questa è stata la risposta alle voci messe fuori dai dirigenti russi che hanno affermato di avere una trattativa in corso con il Barcellona per acquistare Lionel Messi. Lokomotiv Mosca, un tweet fa impazzire i tifosi: arriva Messi poi però… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

