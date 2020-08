Lipsia-Psg in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di martedì 18 agosto 2020) Lipsia-Psg, si gioca oggi martedì 18 agosto alle 21 la prima semifinale di Champions League tra i tedeschi e i francesi. La sorpresa della competizione sfida i parigini, reduci dal successo in extremis contro l'Atalanta. Il giovane Nagelsmann contro il più esperto Tuchel.Lipsia-Psg, le probabili formazionicaption id="attachment 1006157" align="alignnone" width="540" Choupo-Moting (twitter Psg)/captionSquadra fatta per quanto riguarda il Lipsia. I tedeschi scenderanno in campo con Gulacsi in porta, Klostermann, Upamecano, Halsenberg in difesa. Laimer, Sabitzer, Kampl e Angelino in mezzo al campo. Dani Olmo agirà nel tridente offensivo con Poulsen e Nkunku. I campioni di Francia risponderanno con Sergio Rico tra i pali a causa del problema fisico occorso a Keylor Navas. Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe ... Leggi su itasportpress

