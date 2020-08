Lazio, David Silva sceglie la Real Sociedad e Tare si infuria: “grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo” (Di martedì 18 agosto 2020) L’operazione David Silva è definitivamente tramontata per la Lazio, il club biancoceleste ha infatti appreso nella giornata di ieri della decisione dello spagnolo di accasarsi alla Real Sociedad, società che ha già ufficializzato il suo arrivo. Foto Getty / PoolUna mossa, quella dell’ormai ex giocatore del Manchester City, che ha mandato su tutte le furie il direttore sportivo Ighli Tare, che ha fatto pubblicare sul sito della Lazio una propria nota per esprimere il suo stato d’animo: “apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per ... Leggi su sportfair

