La7, Salvini sbotta con Telese e Parenzo: “Ma mi fate finire un discorso? Altrimenti me ne vado con mia figlia sulle giostrine” (Di martedì 18 agosto 2020) Battibecco in più atti a“In onda” (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e i due conduttori della trasmissione, Luca Telese e David Parenzo. Il primo match riguarda l’aumento dei contagi in Italia che secondo il senatore del Carroccio è imputabile all’arrivo dei migranti in Italia. Quando Telese gli ricorda le dichiarazioni di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che al Corriere della Sera ha puntualizzato che il contributo dei migranti al contagio nazionale è minimale (tra il 3 e il 5%) e che una parte si infetta nei centri di accoglienza, Salvini ribatte: “Quindi, secondo lei possiamo far sbarcare la qualunque? Locatelli aggiunge che gli stranieri già in Italia sono parte integrante del contagio per ... Leggi su ilfattoquotidiano

