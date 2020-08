Fermato camper con 26 migranti, arrestati passeur (Di martedì 18 agosto 2020) Un cittadino bosniaco di 24 anni e una donna residente a Tivoli (Roma) di 41 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo che a bordo dell’autocaravan su cui viaggiavano sono stati trovati 26 cittadini afghani, di cui 24 minorenni. Il mezzo è stato individuato nella notte lungo l’autostrada A4, durante un servizio di vigilanza volto al contrasto del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, e scortato fino all’Area di Servizio “Gonars Nord”. A bordo del veicolo, con targa italiana, oltre al conducente e alla donna viaggiavano 26 persone, prive di documenti d’identificazione. All’operazione, collegata a un rintraccio di migranti avvenuto ieri, dal quale sono emersi ulteriori elementi che hanno portato ... Leggi su udine20

TGR – Rai

I migranti si sono tutti dichiarati minorenni. Dopo il 24 agosto incontro del ministro dell'Interno Lamorgese con una delegazione di sindaci friulani In ventisei, ammassati in un camper, tutti ...Arrestata nella notte una coppia di passeur che viaggiava con il mezzo stipato di clandestini. Individuato il mezzo a cavallo tra il territorio di Gorizia e di Udine, è stato fatto fermare in un'area ...