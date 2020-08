Dl Agosto: pubblicate FAQ Agenzia Riscossione. Stop fino al 15 ottobre pagamenti e cartelle (Di martedì 18 agosto 2020) Con l'entrata in vigore del dl Agosto , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti, FAQ, con alcuni importanti chiarimenti in materia di ... Leggi su finanza.lastampa

Firenze – Sorveglianza dinamica in via De’ Neri, in piazza Strozzi, in tutta l’area di Sant’Ambrogio e in Piazza Ferrucci, in Piazza della Repubblica e naturalmente in Piazza Santo Spirito. Firmata ie ...per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, restando ferme, con evidenza, le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, relative al divieto ...