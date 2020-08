Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marcia di protesta (Di martedì 18 agosto 2020) In Europa l’epidemia sembra tornata a correre: in Francia e Spagna soprattutto. Ma torna a salire il numero di nuove infezioni anche in Germania con 1390 casi nella giornata di ieri. I dati dell’Istituto Robert Koch arrivano dopo i numeri incoraggianti che risentivano della chiusura di molti uffici sanitari locali nel fine settimana. Nonostante il trend in costante e moderata crescita delle ultime due settimane, si è ancora lontani dal picco massimo raggiunto all’inizio di aprile con 6000 casi. Il fattore RO di contagio giornaliero è di 1,11, mentre il valore di contagio medio sui 7 giorni è di 1,04. Le aree più interessate dall’epidemia sono ancora la Baviera, soprattutto nelle aziende agricole nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, goccioline vive e infettive isolate nell'aria Corriere della Sera Coronavirus, nella Asl sud est 5 nuovi casi

La situazione dalle ore 14 del giorno 16 agosto alle ore 14 del giorno 17 agosto relativa alla diffusione del COVID evidenzia nella Asl Toscana sud est 5 casi: - 1 donna di 46 anni - Comune di Sorvegl ...

41 nuovi casi positivi in regione (6 a Parma, 2 sintomatici)

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.477 casi di positività, 41 in più rispetto a ieri, di cui 18 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di co ...

