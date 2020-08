Barcellona, Bartomeu svela tutto: l’allenatore, il futuro di Messi e la trattativa per Lautaro (Di martedì 18 agosto 2020) Il Barcellona continua la rivoluzione dopo l’ultima stagione molto deludente. Il primo ribaltone è stato l’esonero del tecnico Setien con l’arrivo di Koeman, poi novità anche dal punto di vista dirigenziale con l’addio ufficiale di Abidal. Interessanti indicazioni dal presidente Bartomeu, anche sul futuro di Messi. “Messi vuole chiudere la carriera al Barcellona. Per Koeman è un pilastro del progetto e ha un contratto fino al 2021. Sa che c’è un nuovo progetto e un nuovo allenatore, non ho dubbi che resterà qui. Lautaro? La trattativa con l’Inter si è interrotta quando sono riprese le coppe. Ora vediamo quale sarà la visione di Koeman a ... Leggi su calcioweb.eu

Leo Messi si allontana dall'Inter e si riavvicina al Barcellona. Almeno secondo le dichiarazioni rilasciate da Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, durante l'intervista alla tv ufficiale del

