Vicenza, 15enne investita e uccisa da pirata della strada: è caccia all'uomo (Di lunedì 17 agosto 2020) Vicenza. Stava attraversando la strada quando è stata investita in pieno. Non c'è stato niente da fare per una 15enne di Arzignano, in provincia di Vicenza, a causa delle gravi ferite riportate. Vicenza, 15enne investita e uccisa da pirata della strada: è caccia all'uomo Secondo quanto riporta il 'Giornale di Vicenza', la ragazzina stava camminando …

