Uomo uccide moglie e cerca di depistare le indagini | ‘Si è uccisa’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Prova a sviare ogni sospetto su di sé mentendo alle forze dell’ordine: Uomo uccide moglie ma viene scoperto in un secondo momento. Un Uomo uccide la moglie e cerca di depistare le indagini per sviare i sospetti da sé. Il fatto è successo a Lago Patria, località situata in provincia di Napoli. I fatti risalgono … L'articolo Uomo uccide moglie e cerca di depistare le indagini ‘Si è uccisa’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Un uomo uccide la moglie e cerca di depistare le indagini per sviare i sospetti da sé. Il fatto è successo a Lago Patria, località situata in provincia di Napoli. I fatti risalgono ad oltre un mese fa ...

Uccide la moglie e simula il suicidio: l'autopsia svela la verità, marito arrestato

Ha ucciso la moglie, strangolandola, e ha cercato di far credere che la donna fosse morta, invece, suicida. È quanto è stato scoperto in seguito alle indagini del carabinieri di Giugliano, coordinati ...

