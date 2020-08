Una Xbox Series X a tema Fall Guys? Ecco una concept art che in molti vorrebbero diventasse realtà (Di lunedì 17 agosto 2020) Di Fall Guys in questo periodo se ne continua a parlare: il battle royale in salsa Takeshi's Castle è un vero successo tra i giocatori, tanto da svegliare la creatività di diverse aziende e studi di sviluppo che hanno creato una serie di skin a tema da inserire nel gioco (come ad esempio Konami e Team Frotress).Fall Guys è attualmente disponibile per PC e PlayStation 4 (si trova anche tra i giochi per gli abbonati a PlayStation Plus) e mentre i giocatori su Xbox One stanno aspettando con ansia l'arrivo del gioco su questa piattaforma, il designer POPE si è portato avanti creando una bellissima skin per Xbox Series X.La prossima console di Microsoft si mostra in questa concept art che la vede vestita di un ... Leggi su eurogamer

