Traffico Roma del 17-08-2020 ore 08:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sono segnalati a Centocelle su via delle Robinie per un incidente all’incrocio con via dei Castani anche nei pressi di Porta San Paolo che è venuto un incidente su Viale Giotto all’incrocio con via Annia Faustina con possibili rallentamenti del Traffico sulle strade intorno alla capitale anche in città non ci sono altre segnalazioni di rilievo e abbiamo argomento nei pressi di Porta Pia sempre chiusa per lavori via Alessandria tra via Novara & corso Trieste a San Giovanni per lavori cambia la circolazione sul largo Brindisi e via Tara attenzione alla segnaletica sul posto ricordiamo infine che è sospeso il servizio della linea metro B tra EUR Magliana e Laurentina per lavori di rinnovo della Stazione EUR Fermi attivo il servizio ... Leggi su romadailynews

I controlli di Ferragosto a Roma e sul litorale, 650 multe, chiuso un lido per assembramenti

Controlli rafforzati in occasione del Ferragosto da parte della Polizia Locale di Roma Capitale che ha eseguito verifiche mirate sul litorale romano: in campo le pattuglie dei gruppi GSSU, X Mare e pe ...

Incidenti stradali, grave poliziotto investito in autostrada: 2 fermati

È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Gemelli l’agente della polizia stradale di Settebagni che, mentre era in servizio nel pomeriggio di Ferragosto, è ...

