Sorelle Al Limite: Amy Slaton un modello da seguire, secondo i fan (Di lunedì 17 agosto 2020) Un successo a dir poco strabiliante quello che giorno dopo giorno stanno riuscendo ad ottenere anche in Italia le Sorelle Al Limite Amy e Tammy Slaton, conosciute soprattutto per il loro grave status di obesità al quale stanno cercando di porre rimedio tramite un percorso in clinica, raccontato benissimo dal docu-reality in questi giorni in onda sul canale 31 del digitale terrestre.E se negli States le Sorelle Al Limite che oggi anche noi conosciamo sono famose da anni e non soltanto grazie alla tv (vi avevamo infatti parlato di loro anche qualche giorno fa, e di come fossero nate grazie a impressionanti challenge su Youtube nelle quali si sfidavano a ingurgitare più cibo possibile nel minor tempo possibile in particolar modo), è sempre negli Stati Uniti che ora pare che Amy sia ... Leggi su blogo

SerieTvserie : Sorelle Al Limite: Amy Slaton un modello da seguire, secondo i fan - tvblogit : Sorelle Al Limite: Amy Slaton un modello da seguire, secondo i fan - toysblogit : Sorelle Al Limite: Amy Slaton un modello da seguire, secondo i fan - bellicapelli15 : Sorelle Al Limite: Amy Slaton un modello da seguire, secondo i fan - riddick772 : @__Luisa_____ 'Sorelle al limite' Ah no. -

Ultime Notizie dalla rete : Sorelle Limite Sorelle al limite, oggi 13 agosto 2020 su Real Time: orario, canale e dove guardare le repliche Italia Sera Sorelle al limite…della maleducazione

In questi anni su Real Time, di storie al limine, ne abbiamo viste tante. Il successo del programma è dovuto non solo alle vicende dei protagonisti che pesano generalmente più di 250 chili e decidono ...

Serena e Venus, a Lexington va in scena la sfida fra sorelle nel silenzio post-Covid

Venus e Serena Williams sono sempre state un’azienda a conduzione famigliare, anche quando si giocavano le finali Slam con papà Richard assiso in tribuna ad osservare lo spettacolo (dopo, si è sospett ...

In questi anni su Real Time, di storie al limine, ne abbiamo viste tante. Il successo del programma è dovuto non solo alle vicende dei protagonisti che pesano generalmente più di 250 chili e decidono ...Venus e Serena Williams sono sempre state un’azienda a conduzione famigliare, anche quando si giocavano le finali Slam con papà Richard assiso in tribuna ad osservare lo spettacolo (dopo, si è sospett ...