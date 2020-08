Reazione a catena, Gli amici al Var battono il record: chi sono? (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli amici al Var hanno stupito gli appassionati di Reazione a catena, battendo ogni record del programma: conosciamo meglio i tre ragazzi. rai playMarco Liorni è rimasto senza parole esattamente come l’affezionato pubblico che da ben tredici anni segue Reazione a catena, il quiz game dell’estate di Rai 1. A stupire tutti sono stati Gli amici al Var che non solo hanno battuto i campioni in gara, I ritentacoli, ma hanno battuto ogni record, riuscendo poi a chiudere la catena finale portando a casa la bellezza di 15.000 euro. Reazione a catena, Gli amici al var battono il ... Leggi su chenews

SCRIGNOMAGICO : #reazioneacatena Se fossi Mediaset farei 'Reazione a catena' con solo i quiz, senza i siparietti insopportabili... - EssePerVendetta : RT @provolinob: Ma dove li fanno i casting di Reazione a catena? Su Onlyfans? - provolinob : Ma dove li fanno i casting di Reazione a catena? Su Onlyfans? - LinkaTv : E' iniziato Reazione a catena su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - rzanardelli : @andreaganduglia @marcoscialdone @carloalberto In effetti, in un contesto controllato, il rischio di reazione a cat… -