Muore in montagna | la 29enne Giulia precipita per 150 metri

L'escursione con il suo fidanzato e due amici culmina in una tragedia fatale per una ragazza che Muore in montagna dopo un imprevisto improvviso. Una ragazza Muore in montagna a seguito di un incidente improvviso. Purtroppo la fine incontro alla quale è andata Giulia Tita è delle più terribili. La vittima aveva solamente 29 anni

