Migranti, oltre 200 mila chiedono di uscire dal sommerso. Milano e Napoli guidano la classifica (Di lunedì 17 agosto 2020) Si è conclusa la procedura di emersione dei rapporti di lavoro, avviata lo scorso 1 giugno e che ha riguardato i settori dell’agricoltura, del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona. Il totale delle domande ricevute dal portale del ministero dell’Interno ammonta a 207.542. Il report finale evidenzia una prevalenza di quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona, che costituisce l’85% del totale delle domande trasmesse (176.848), rispetto alle domande per l’emersione del lavoro subordinato, che hanno riguardato quindi il 15% del totale (30.694). Il Viminale riferisce che la Lombardia è la regione da cui sono state inviate il maggior numero di richieste per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona (47.357) mentre al primo posto per il lavoro subordinato si trova la Campania (6.962). A livello ... Leggi su ildenaro

