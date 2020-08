Maleo, treno travolge auto: "Per soli 40 secondi non è accaduto a me e a mio figlio" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Poteva accadere a me e a mio figlio. Sono arrivato 30-40 secondi dopo l'accaduto e mi sento un miracolato". Il racconto è di Amine Oussam, che sabato mattina, di ritorno dalla spesa a Codogno, è ... Leggi su ilgiorno

"Poteva accadere a me e a mio figlio. Sono arrivato 30-40 secondi dopo l’accaduto e mi sento un miracolato". Il racconto è di Amine Oussam, che sabato mattina, di ritorno dalla spesa a Codogno, è pass ...

Maleo, 34enne travolta e uccisa da treno: disposta autopsia

La Procura, che indaga per omicidio colposo, è al lavoro per definire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto ieri a Maleo, dove ha perso la vita una 34enne a bordo di un’auto La Procura di Lodi, ...

"Poteva accadere a me e a mio figlio. Sono arrivato 30-40 secondi dopo l'accaduto e mi sento un miracolato". Il racconto è di Amine Oussam, che sabato mattina, di ritorno dalla spesa a Codogno, è pass ...