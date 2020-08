Lo sfogo di Linus sulle discoteche: “A Ibiza hanno avuto il coraggio di tenerle chiuse. È stupido favorire i problemi” (Di lunedì 17 agosto 2020) “E così, da oggi, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse“. Poche ore dopo l’annuncio della decisione del governo di chiudere i locali notturni (stavolta senza deroghe per le Regioni) il dj Linus rompe il silenzio sulla questione. E lo fa con un lungo post su Instagram dai toni molto accesi, in cui innanzitutto accusa l’esecutivo di aver perso tempo: ormai Ferragosto è alle spalle e la stagione estiva si avvia alla conclusione. “Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui proprio faccio volentieri a meno, ma adesso che è stata presa la decisione posso chiedermi…ma quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire e non avere ... Leggi su ilfattoquotidiano

