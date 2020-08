L'Idroscalo non passa di moda, tintarella da mare urbano (Di lunedì 17 agosto 2020) Pur in tempo di Covid e crisi economica, il mare dei milanesi si conferma un punto di ritrovo per chi passa l'estate in città. Anche quest'anno a Ferragosto, complice la giornata di sole, non è ... Leggi su ilgiorno

DVACMILAN : @Frosti_7 Io sono di Milano e qui al massimo c'è l'idroscalo, cerca di capirmi. Poi sono qui per visitare tutta la… - EzioRocchiBalbi : @Maextrapatty60 @CleliaMussari ??non all’Idroscalo. Dalle parti di Tropea ?? - ConteZero76 : @gabrillo Milanesi: conoscono Sharm El-Sheikh ma non conoscono l'idroscalo. - kris_mav : RT @MaxRaf3: @BeppeSala Ma non c è l idroscalo che è bellissimo li a Milano? ( remember?? ) - MaxRaf3 : @BeppeSala Ma non c è l idroscalo che è bellissimo li a Milano? ( remember?? ) -

Ferragosto anomalo causa Covid, ma non per questo meno ricco di iniziative, quello alle spalle per il 2020. Tanti turisti in città, tra questi alcuni ciclisti , non come negli scorsi anni. Sempre fila ...

Pur in tempo di Covid e crisi economica, il mare dei milanesi si conferma un punto di ritrovo per chi passa l’estate in città. Anche quest’anno a Ferragosto, complice la giornata di sole, non è mancat ...

