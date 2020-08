La sanatoria di colf e badanti. Chiusa la procedura di emersione di lavoro nero, solo 207.000 le domande. (Di lunedì 17 agosto 2020) L'85 per cento delle regolarizzazioni nel settore domestico e di assistenza alla persona: Ucraina, Bangladesh e Pakistan i Paesi di prevalente provenienza dei lavoratori Leggi su repubblica

Poco più di 200.000, appena un yterzo della platea a cui il provvedimento era rivolto. E' deludente il bilancio della procedura di emersione dei rapporti di lavoro in nero nell'agricoltura, pesca e la ...

Regolarizzazione lavoratori, il grande flop della Bellanova. Solo 150.000 domande su 600.000 previste

Si è chiusa il 15 agosto l’operazione regolarizzazione contenuta nel Decreto Rilancio e tanto cara al piangente ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. In attesa che il Viminale ci dia i ...

Poco più di 200.000, appena un yterzo della platea a cui il provvedimento era rivolto. E' deludente il bilancio della procedura di emersione dei rapporti di lavoro in nero nell'agricoltura, pesca e la ...